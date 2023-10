Gladson pede a Latam e GOL ampliação de voos para CZS e retorno de voo direto de SP

Foto: Pedro Devani/Secom

O governador Gladson Cameli está cumprindo agenda em Brasília nesta segunda-feira, 16, e no escritório da representação do Acre recebeu os diretores de Relações Institucionais das empresas aéreas Gol e Latam, Felipe Bandeira e Antônio Karp. As empresas anunciaram recentemente a inclusão de três voos diurnos para o estado, a partir de novembro.

Cameli busca ampliar ainda mais a malha aérea no Estado. “Nossa prioridade é garantir mais voos para atender às demandas, que são grandes, do nosso estado. Por isso fiz questão de deixar claro que o estado não é problema para o entendimento”, disse.

Entre as questões apresentadas pelo governador aos diretores estão a manutenção dos voos diurnos, a ampliação do número de voos para Cruzeiro do Sul e o retorno do voo direto entre Rio Branco e São Paulo.

De acordo com a assessoria do governador, os diretores mostraram disposição em atender às demandas apresentadas pelo Estado e, tanto a Latam quanto a Gol, se mostram atentas à situação dos voos para a região Norte do país.

Participaram também da reunião o secretário estadual de turismo, Marcelo Messias, e o procurador do Estado, João Paulo Setti.