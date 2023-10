Governador Gladson Cameli inaugura sala cirúrgica na Maternidade Bárbara Heliodora

Um dia memorável para a Saúde no Acre, esta sexta-feira, 27, foi marcada pela inauguração de uma sala cirúrgica de última geração na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O evento contou com a participação do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, do secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, e da secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, numa cerimônia que representou o compromisso do governo do Acre com melhorias para a pasta e o reconhecimento dos esforços dos servidores da área.

A sala cirúrgica, destinada a partos cesáreas e cirurgias pediátricas, foi oficialmente entregue. Equipada com tecnologia de ponta, como uma mesa cirúrgica de alta capacidade para pacientes obesas e um carro de anestesia, essa adição vital à maternidade não apenas melhora a capacidade de atendimento, mas também acelera procedimentos cirúrgicos essenciais.

Além disso, o governador aproveitou a ocasião para fazer uma homenagem tocante aos servidores da Saúde, reconhecendo o compromisso e dedicação desses profissionais em fornecer atendimento de qualidade à população.

“É em momentos como esse que eu aproveito para olhar nos olhos e agradecer a cada um dos servidores que fazem a diferença. É mais saúde para a nossa população, melhores condições de atendimento, mais conforto e qualidade de equipamentos, resultados dos esforços de toda uma equipe”, reforçou o governador.

Pedro Pascoal, secretário de Saúde, destacou a reativação do centro obstétrico, graças também aos recursos alocados por Mailza Assis durante seu mandato como senadora. Esse feito notável não só proporcionará um atendimento melhor às gestantes, mas também permitirá que todas as cirurgias cardíacas pediátricas sejam realizadas no próprio estado, eliminando a necessidade de encaminhamentos para outras regiões.

“Essa maternidade é referência não só para o Acre, mas estados vizinhos e países vizinhos, onde parte da população também é atendida direta e indiretamente pela unidade. Estamos reativando um centro cirúrgico com a sensibilidade e preocupação de equipamentos de ponta, além do diferencial de cirurgias pediátricas em sua totalidade, principalmente as cardíacas e neonatais, uma revolução do governo Gladson Cameli”, disse o secretário.

Já a vice-governadora Mailza Assis se orgulhou do resultado alcançado. “É um momento de muita felicidade para nós, para as mães e bebês acreanos, além dos nossos servidores. Somos um governo que não mede esforços nos investimentos pela saúde, com dignidade e eficiência. Parte dos recursos vieram do meu mandato como senadora, então é um dia de comemoração”, conta a vice-governadora.

Gladson Cameli, por sua vez, ressaltou o compromisso contínuo do governo com a Saúde. Além da sala cirúrgica, o governador destacou o empenho na construção da nova maternidade de Rio Branco, um projeto de infraestrutura gigantesco que visa proporcionar conforto e assistência de saúde com qualidade a todas as futuras mães e bebês do Acre.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, também esteve presente e teve um papel fundamental na reativação da sala cirúrgica, mostrando o compromisso de diversos setores do governo com a melhoria da assistência materna e infantil.

A inauguração da sala cirúrgica na Maternidade Bárbara Heliodora é um marco importante no caminho para um atendimento médico mais seguro e eficaz para as mulheres e crianças do Acre, demonstrando o compromisso do governo com a saúde da população e a valorização dos servidores.