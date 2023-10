Gasolina vendida no Acre cai 1 centavo, mas segue a mais cara do país em outubro

Divulgado no final de setembro, o boletim semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o preço médio do litro da gasolina comercializada no Acre começa outubro custando, em média, R$ 6,63, mantendo-se como o maior do País pela terceira semana consecutiva, apesar da queda de 1 centavo de real em comparação ao valor praticado na semana anterior.

Nos postos mais caros, a gasolina comum chega a ser vendido a R$6,69.

O preço médio do litro do etanol está cotado a R$4,66 e a cotação da botija de 13 quilos do gás de cozinha oscila para cima em seu valor médio e chegou a R$112,60 (na semana passada era R$111,58) aparentando interromper a tendência de queda verificada em agosto e setembro.

O diesel comum cotado a R$6,63 e o S10 a R$6,97, confirmando que, no Acre, esse combustível também segue entre os mais do País.