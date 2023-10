Furto de cabos de energia deixa pacientes sem atendimento em UBS da Capital

O furto de cabos de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca Barbosa Guerra, situada do bairro da Comara, em Rio Branco, fez com que a comunidade ficasse sem atendimento médico e que os lotes de vacinas fossem levados às pressas para outra unidade de saúde.

Não é a primeira vez que o furto afeta a mesma unidade de saúde. O caso mais recente aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, 2. Segundo informações, os suspeitos são pessoas em situação de rua, acostumadas a furtar cabos de alta tensão de comerciantes e moradores da Via Chico Mendes.

Quem tinha consulta médica ou com enfermeiro não pôde ser atendido. Os acusados teriam aproveitado a madrugada de domingo para segunda para saquear os fios, mesmo com a presença do vigia.

Dois homens que seriam moradores em situação de rua subiram no poste da rede elétrica e cortaram o cabo de alta tensão e levaram, deixando a unidade de saúde sem energia elétrica.

Pela manhã de ontem (2), a direção da UBS teve que tomar uma série de providências, dentre as quais levar todas as vacinas para outra unidade, além de reagendar as consultas dos pacientes. A falta de energia suspendeu, também, o despacho de medicamentos na farmácia.

Muitos dos pacientes foram remanejados para a URAP Cláudia Vitorino, que fica nas proximidades. Mais tarde, uma equipe da Energisa esteve no local e resolveu o problema.