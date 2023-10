Fuga de detentos em presídio de Cruzeiro do Sul será investigada pelo Ministério Público

A fuga dos oito presos da unidade Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, que fizeram um buraco na cela e aproveitaram o revezamento da guarnição para fugirem da unidade prisional em maio deste ano deverá ser alvo de uma investigação por parte do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC). O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico de quinta-feira, 5.

De acordo com a promotoria, devido à fuga existe a necessidade de proceder à fiscalização e apuração das informações relativas às fugas ocorridas na Unidade Penitenciária de Cruzeiro do Sul/AC.

Por conta disso, o promotor de justiça Christian Anderson Ferreira da Gama decidiu abrir um procedimento administrativo. “Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a realização de levantamentos e ações de fiscalização acerca das fugas empreendidas na unidade prisional”, diz trecho do despacho.

O órgão controlador também deverá buscar informações sobre as medidas adotadas pela administração em termos de segurança e prevenção para evitar novas ocorrências.