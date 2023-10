Fortaleza faz primeiro treino no Uruguai antes de final da Copa Sul-Americana 2023

A delegação do Fortaleza já está no Uruguai para a final da Copa Sul-Americana. O jogo contra a LDU-EQU será às 17h (de Brasília) do próximo sábado (28), no estádio Domino Burgeño, na cidade de Maldonado, na região turística de Punta del Este. E o primeiro treino será nesta quinta-feira (26).

O voo fretado que deixou a capital cearense com jogadores, comissão técnica, funcionários do departamento de futebol e a cúpula da direção do clube chegou a Punta del Este no início da noite desta quarta-feira (25).

Um segundo voo fretado, que leva demais funcionários, diretores e familiares de atletas, deixou Fortaleza na manhã desta quinta-feira (26).

O primeiro trabalho em solo uruguaio será às 16h (de Brasília) desta quinta-feira no centro de treinamento do Deportivo Maldonado, clube local.

Curiosamente, a campanha internacional do Fortaleza em 2023 começou contra o Maldonado, no Uruguai, empate sem gols pela segunda fase preliminar da Libertadores. O Leão eliminou os uruguaios na Arena Castelão, mas depois parou no Cerro Porteño, migrando então para a fase de grupos da Sul-Americana.

A delegação do Fortaleza ficará hospedada em um resort. O Solanas Vacation Club é um complexo hoteleiro com hotel e condomínio de casas de alto padrão, localizado na praia de Solanas, em Punta del Este. As diárias partem de R$ 400, em quarto duplo, mas não há vagas disponíveis para o período de 25 a 29 de outubro, quando o Fortaleza estiver por lá.

Haverá um setor exclusivo para o clube, onde os jogadores ficarão sem acesso de outros hóspedes. As refeições e reuniões também serão feitas em salas isoladas.

Veja a programação do Fortaleza para a final da Copa Sul-Americana

26/10 (quinta-feira)

16h30 – Treino no CT do Deportivo Maldonado

27/10 (sexta-feira)

10h – Treino no campo do Hotel Solana

17h30 – Entrevistas coletivas do capitão Tinga e do técnico Juan Pablo Vojvoda

18h – Reconhecimento do gramado do estádio Domingo Burgueño

28/10 (sábado)

17h – Fortaleza x LDU na final da Copa Sul-Americana

29/10 (domingo)

2h – Saída do voo fretado para Fortaleza

8h – Desembarque na capital cearense