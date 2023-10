Foragido da justiça vai até cena de homicídio ver sua liderança morta e é preso em Rio Branco

Por Davi Sahid

O foragido da justiça Luan Oliveira da Silva, de 20 anos, foi preso na noite deste sábado, 21, na cena do homicídio do detento monitorado por tornozeleira eletrônica Djair Costa Lima, de 27 anos, liderança da facção Comando Vermelho, que foi executado a tiros no campo de futebol situado no CEJA na rua Rio Grande do Sul no bairro Aeroporto Velho em Rio Branco.

Luan chegou no local do crime para se informar sobre ocorrido e vizualizar a sua liderança que estava estendida morta na grama ao lado do campo de futebol, quando Agentes de Polícia Civil da Inteligência perceberam a presença do foragido e o abordaram. Foi feito uma entrevista com Luan e logo após uma consulta no sistema, os Policiais descobriram que Oliveira estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Luan foi encaminhado pela Polícia Militar à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.