Festa escolar ostenta réplica de arma de fogo e caso vai parar no MP do Acre

Uma festa realizada com objetivo de arrecadar dinheiro para a formatura dos alunos da Escola de Ensino Médio Djalma da Cunha Batista, em Tarauacá, interior do Acre, no sábado, 28, virou alvo do Ministério Público do Estado.

A festa à fantasia dentro da unidade de ensino teve ostentação de uma réplica de arma de fogo. O evento teve autorização expedida pelo Fundo Estadual de Segurança Pública (Fundeseg), meio pelo qual a Polícia Militar fiscaliza atividades sujeitas a licença de segurança.

Um Policial Militar que não quis se identificar disse ao ac24horas que a festa foi liberada porque o comando não tinha conhecimento do que aconteceria no local.

“A professora disse que seria uma festa normal para arrecadar fundos e quando a gente recebeu vídeos e fotos que vimos a arma e o baile. Nós não fomos acionados e não houve ocorrência, mas considero uma vergonha acontecer isso nas escolas e os responsáveis têm que ser responsabilizados”, citou.

O comandante da Polícia Militar de Tarauacá, tenente-coronel Neri, não respondeu às mensagens do ac24horas para falar sobre o caso.

O diretor da Escola, Ivonaldo Benigno, informou que não há não motivo para repercussão do caso, já que se trata de festa de halloween. “Era uma festa à fantasia dos alunos do terceiro ano, aberta para a comunidade. Um jovem que não é aluno, mas membro da comunidade, veio fantasiado. A arma era de brinquedo. Já foi analisado, vi o vídeo também. Na festa havia seguranças. Não acho necessidade de tamanha repercussão, dado o teor da festa”, enfatizou.

O promotor Júlio Medeiros, do Ministério Público de Tarauacá, disse que vai adotar medidas a respeito da festa na escola de Ensino Médio Djalma da Cunha Batista. “Estou terminando de assinar o procedimento”, afirmou ele, que não adiantou a medida a ser tomada pelo MP com relação ao fato.

