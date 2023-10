Faustão fala pela primeira vez na TV após transplante de coração: “Muita disciplina”

Fausto Silva operou no dia 27 de agosto. Quatro dias após o transplante, ele fez um vídeo aos seguidores afirmando que estava tudo bem. Sua rápida recuperação impressionou os fãs.

Na entrevista, Faustão disse que a fisioterapia é o que demanda mais esforço.

“A cirurgia é o de menos, é impressionante. Instalou o coração, já começou a funcionar, é o que dá menos trabalho. O problema são as outras coisinhas. Pele seca, ficar 45 dias em cama de hospital, você ficar com a musculatura, tem que refazer tudo. Fazer reabilitação com a questão da fisioterapia. Muita disciplina, muita paciência. O problema é só isso”, afirmou.

Recomeço

Questionado sobre como foi acordar após receber um novo coração, o apresentador disse:

“Acordei um dia depois (da cirurgia) e já me senti um carro velho com um motor novo. Agora tem que consertar o resto do carro. A gente fica animado. É impressionante, você sente a diferença na hora. À noite, eu sinto que o coração é outro.”, revelou.

O órgão pertencia ao jogador de futebol Fabio Cordeiro da Silva, vítima de um Acidente Vascular Cerebral. Faustão gravou um vídeo agradecendo a família do rapaz e falou sobre ele novamente durante a entrevista: “Gratidão eterna. Oração eterna. Não tenha dúvida”, declarou.

Faustão compartilhou que ainda não sabe se retornará à apresentar na TV. Por enquanto, seu principal foco é cuidar da saúde. Além disso, ele comentou sobre sua nova perspectiva de vida.

“Quem recebe uma bênção como essa tem que pensar muito. Olha, se eu fui agraciado com uma bênção de continuar vivendo, de continuar com a minha família, com meus amigos, eu tenho que repensar muita coisa. A gente, às vezes, perde tempo com besteira. Acaba, em determinados momentos, se irritando por bobagens. Já estou com 60 anos de trabalho, vim até aqui, acho, com um trabalho decente. Agora, é mais ainda ligado para fazer o trabalho do dia a dia principalmente com o objetivo de levar o bem pras pessoas”, falou o apresentador.

Fake News

O apresentador e sua família foram alvo de muitas críticas e acusações nas redes sociais. Através de Fake News, alegavam que ele teve uma suposta preferência na fila de espera para receber o coração. Faustão disse estar ciente de tudo o que foi dito e rebateu.

“A gente sabe que a internet abriu espaço para todos os imbecis do mundo. Então, não adianta. Tem que conviver nesse mundo de hoje. Quem pensa o mal é sempre gente do mal. Não adianta você querer mudar. Até o dia que ele se arrebenta no mal e dá uma recuada. Mas talvez muita gente nem tempo tenha disso. O cara só pensa no mal, só pensa no podre, e esse tipo tem em todo lugar”, afirmou.

O foco de Fausto Silva é sua recuperação. Junto com a família, ele pretende continuar promovendo a campanha de conscientização e doação de órgãos. Ele destacou que antes mesmo de precisar de um transplante, já era um doador.

“Está todo mundo nessa corrente. É uma coisa que a gente tem que fazer, conscientizar, porque tem muita informação errada. Gente que fala: ‘ah, vai enterrar vivo’. Tem um monte de coisa que só prejudica. E a medicina está cada vez mais evoluindo, cada vez mais preparada para salvar mais gente. Até porque o órgão não vai pro céu sozinho, tem que passar para outra pessoa”, falou.