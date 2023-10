Familiares de presos fecham ruas no Centro e exigem mudanças no sistema prisional

Foto: Whidy Melo

Familiares de apenados no presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, interditaram a Avenida Ceará na altura do estádio José de Melo, nesta segunda-feira (2), exigindo melhoria nas condições oferecidas pelo Estado aos encarcerados.

Segundo os familiares, em geral, mães e esposas dos presos, as exigências são: troca da empresa fornecedora de alimentação e a consequente melhoria do serviço, a permissão da entrada de medicamentos, o cumprimento das solicitações de atendimento médico, a troca da visita da quarta-feira para o fim de semana.

Para os manifestantes, a reclamações frequentes sobre a alimentação e a falta de melhoria dá a entender que a situação só mudaria com a troca da empresa responsável. Há relatos de que mesmo com medicamento disponível no presídio, as solicitações de medicamento e consulta médica na unidade não são atendidas pelos agentes penitenciários. A visita na quarta-feira é entendida pelos familiares como uma medida administrativa tomada para dificultar a presença das famílias no presídio, já que se dá em dia útil.

Desta vez, comparada a outras manifestações, há mais transtornos no trânsito, com fechamentos simultâneos nas ruas, o que deixa centenas de veículos presos, sem ter por onde retornar. Na rua Rui Barbosa, há veículos presos e alguns motoristas aguardam um desfecho fora de seus carros.

Manifestantes exigem a presença de representantes da administração penitenciária.