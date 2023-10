Falta pouco para a prefeitura apresentar o protótipo das casas do 1001 dignidades

O protótipo das casas do 1001 dignidades já está praticamente pronto. Os últimos detalhes são observados rigorosamente com os engenheiros e arquitetos responsáveis pela montagem das casas.

Além das casas a prefeitura também irá construir toda uma infraestrutura de pavimentação nas regiões onde as casas serão construídas. Para esses serviços a gestão busca um recurso junto aos bancos financiadores no valor de 40 milhões de reais, que segundo o prefeito, depende de aprovação da Câmara Municipal.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, explicou que o custo de cada casa vai ficar entre 70 e 80 mil reais cada uma com toda infraestrutura.

“Eu separei 40 milhões para fazer as casas, precisamos de mais 36 ou 40 milhões para fazer as ruas, para botar asfalto, para fazer calçada, para botar esgoto, colocar energia, colocar água. Nós mandamos o projeto para a Câmara. Estamos esperando agora que a Câmara aprove esse empréstimo de 40 milhões que é exatamente para fazer a parte de fora. Não adianta fazer uma casa bonita e tudo onde não tem rua asfaltada, onde não tem água, esgoto, tem que ter tudo. Então eu espero que os nossos vereadores olhem com carinho. Porque nós estamos cuidando de gente, nós queremos dar dignidade para as pessoas”.

Por Assecom/Prefeitura