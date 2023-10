Ex-secretário de educação no Acre é levado à UTI de hospital por problemas respiratórios

O ex-secretário de educação do Acre e professor universitário, Marco Brandão, teve de ser intubado em uma das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Juliana, na capital acreana, após apresentar problema respiratório.

O ac24horas obteve informações de que o quadro de saúde, divulgado em um boletim médico nesse domingo, é delicado.

O quadro de saúde de Brandão foi agravado por uma pneumonia e a retenção do ar no pulmão que quase o levou a uma parada respiratória.

Um novo boletim médico com a atualização do estado de saúde do ex-gestor será divulgado às 15 horas desta segunda-feira (9).