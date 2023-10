Ex-deputado tem casa invadida por criminosos e é mantido refém com a família, em Rio Branco

A residência do ex-deputado estadual Wagner Felipe foi invadida por criminosos armados que fizeram a família do ex-parlamentar refém na manhã desta quinta-feira, 19, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

Segundo informações preliminares, telefones, televisores, vídeo game e outros itens de valor foram levados, além de uma camionete SW4. Apenas o veículo teria sido recuperado pela Polícia Militar, que ainda faz buscas pelos criminosos.

A Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil já está investigando o caso e procura identificar os responsáveis pelo crime, que entraram na residência de Wagner Felipe pulando o muro, rendendo todos os ocupantes, inclusive o ex-deputado. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Wagner Felipe ocupou o cargo de diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD, mas foi exonerado da função em 1 agosto deste ano.