Ex-campeão de fisiculturismo é morto a tiros em academia no interior de São Paulo

O campeão nacional de fisiculturismo na categoria ‘Men’s Physique Júnior’ em 2018, Eustácio Batista Dias, de 27 anos, foi executado a tiros, na tarde de terça-feira (17), dentro de uma academia de ginástica localizada no bairro Jardim Santa Mônica, em Botucatu, interior de São Paulo.

Segundo o Delegado Seccional de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, o atleta era jurado de morte devido ao envolvimento com o tráfico de drogas. Eustácio, que era natural de Teixeira de Freitas, na Bahia, já tinha sido preso em flagrante por tráfico quando transportava 4 kg de cocaína em São Paulo.

Imagens capturadas pelas câmeras de segurança da academia registraram o momento em que dois homens armados com pistolas entram nas dependências do estabelecimento e direcionam as armas para a vítima, que estava vestida com uma camiseta vermelha e conversava com outras pessoas no local.

Após ser baleado, Eusébio caiu no chão e continuou sendo alvejado pelos criminosos que fugiram após a execução.

O caso está sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) em Botucatu. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado.

A CNN entrou em contato com a academia, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem.