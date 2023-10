Ex-Barcelona, Piqué cai de altura de quase dois metros durante evento no México; veja

Durante o lançamento da Kings League Americas nesta terça-feira (24), no México, o ex-zagueiro Gerard Piqué caiu de uma altura de quase dois metros de altura ao andar em direção a um buraco.

A informação é do jornal espanhol “Marca”. No momento da queda, Piqué se dirigia a um torcedor que segurava uma camisa do Barcelona, não viu o buraco e caiu.

Felizmente, o ex-jogador do Barça não se feriu e está bem. No X, antigo Twitter, Piqué brincou com a situação em resposta ao streamer espanhol Ibai Llanos, sócio de Piqué no projeto da Kings League.

Oye qué es esto

pic.twitter.com/QMAEBwyUYv

— Ibai (@IbaiLlanos) October 25, 2023



Kings League Americas

A Kings League é uma competição criada por Gerard Piqué, com um estilo diferente de futebol. Nela, cada equipe entra em campo com sete jogadores e as partidas têm regras diferentes do usual, priorizando o entretenimento. A partir de janeiro de 2024, haverá a Kings League Americas, que será disputada no México.