EUA ordenam que tropas se preparem para possível apoio logístico e médico em Israel

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ordenou que cerca de 2.000 soldados se preparassem para um possível envio a Israel para ajudar em tarefas como apoio médico e logístico, de acordo com oficiais de defesa.

A ordem não significa que as tropas serão definitivamente destacadas, ou que qualquer uma servirá em funções de combate se for para Israel, disseram as autoridades.

Mas a decisão de Austin encurtou o tempo que as tropas identificadas terão para se preparar para um destacamento caso recebam ordem de partir.

A ordem para estar pronto para um potencial destacamento surge num momento em que os militares dos EUA reforçam a sua presença no Oriente Médio, incluindo o destacamento de um segundo porta-aviões para o leste do Mar Mediterrâneo, enviando caças da Força Aérea para a região.

Austin emitiu a ordem na noite de domingo (15) e pediu às forças armadas e aos comandos combatentes que informassem quantas tropas podem fornecer e de onde.

Envolvimento direto

As autoridades dos EUA deixaram claro que não há planos para que as tropas dos EUA se envolvam diretamente em quaisquer operações militares israelitas contra o Hamas.

O Wall Street Journal foi o primeiro a informar sobre o potencial envio de tropas para Israel. Questionada sobre o possível movimento, a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, disse na segunda-feira: “Não tenho mais nada para informar neste momento. Talvez eu possa lhe dar mais detalhes mais tarde, mas neste momento simplesmente não tenho nada mais específico para acrescentar.”

O Pentágono tenta ser cuidadoso na forma como fala sobre o potencial envio de tropas dos EUA para Israel, disseram as autoridades, uma vez que não quer dar a impressão de que as forças americanas possam envolver-se diretamente no conflito entre Israel e o Hamas em Gaza.

As autoridades sublinharam que os militares dos EUA não participariam na guerra entre Israel e Gaza, sobre a qual as autoridades israelitas alertaram que poderia ser prolongada e difícil.

Mas sugere o tipo de assistência que os EUA poderiam prestar num conflito em curso, incluindo a gestão da logística fora das linhas da frente e a oferta de apoio médico.

Presença militar reforçada dos EUA

Os preparativos ocorrem poucos dias depois de Austin ordenar que um segundo porta-aviões fosse enviado para o Mediterrâneo oriental, enquanto Israel trava uma guerra contra o Hamas.

O primeiro grupo de ataque de porta-aviões, liderado pelo USS Gerald R. Ford, chegou à costa de Israel na semana passada.

Além disso, a 26ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, uma força de reação rápida capaz de conduzir operações especiais, está fazendo preparativos caso seja ordenada a se aproximar de Israel para reforçar a postura da força dos EUA naquele país, disseram várias autoridades dos EUA à CNN.

A unidade, que está a bordo do navio de assalto anfíbio USS Bataan, é composta por mais de 2.000 fuzileiros navais e marinheiros e seria capaz de apoiar uma evacuação em grande escala. Entre as tarefas essenciais da missão de uma Unidade Expedicionária Marinha estão as operações de evacuação e a assistência humanitária.