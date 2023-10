Estátua faz time de Benzema se recusar a jogar pela Champions da Ásia; entenda

A partida entre Sepahan e Al-Ittihad, pela Champions League da Ásia, foi cancelada por problemas diplomáticos. Os jogadores do time saudita, que conta com estrelas como Benzema, Fabinho e Kanté, se recusaram a entrar em campo e já deixaram o estádio localizado na cidade de Isfahan, no Irã.

O motivo da revolta dos atletas e da direção do Al-Ittihad é a presença de uma estátua de Qassem Soleimani na entrada do campo de jogo. O antigo líder da Guarda Revolucionária Iraniana tem trajetória controversa e foi assassinado pelos Estados Unidos em 2020.

🚨⚫️🟡 Delegação do Ittihad está deixando o estádio neste momento e seguirá para o aeroporto, onde em seguida retornará para a Arábia Saudita.

Segundos canais SSC, a partida contra o Sepahan não acontecerá!pic.twitter.com/iYSfWWdLtC

— Central do Arabão (@centraldoarabao) October 2, 2023



A partida estava marcada para começar às 13h desta segunda-feira (2), mas foi atrasada pelo problema. De acordo com a imprensa local, o jogo foi adiado e os atletas do time saudita já deixaram o estádio.

O estádio Naghsh-e Jahan, no Irã, estava lotado para o confronto contra um dos “novos ricos” do futebol internacional. Além do show de fogos de artifícios, há relatos de jornalistas presentes no local sobre a presença de faixas com mensagens políticas.

Veja a nota da Confederação Asiática de Futebol

A partida do Grupo C da AFC Champions League 2023/24 entre Sepahan FC e Al Ittihad FC, que estava programada para acontecer esta noite no Estádio Naghsh-e-Jahan, em Isfahan, foi cancelada devido a circunstâncias imprevistas.

A AFC reitera o seu compromisso em garantir a segurança dos jogadores, árbitros, espectadores e todas as partes interessadas envolvidas.

Este assunto será agora encaminhado às comissões competentes.