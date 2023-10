Esposa encontra marido morto dentro de residência na Baixada da Sobral em Rio Branco

Por Davi Sahid

Um homem identificado como Adilson de Souza Fernandes, de 46 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, 27, dentro de sua residência situada na Travessa Codajás no bairro Pista na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a esposa de Adilson, fez uma ligação no início da noite para tentar falar com ele, como Adilson não atendeu, ela resolveu ir até a casa e ao abrir a porta encontrou seu marido morto.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o Medica atestou o óbito de Adilson.

Policiais Militares estiveram no local e como havia sangue dentro da residência isolaram a área e acionaram o Perito Criminal, que constatou que no corpo não havia marcas de tiro e nem perfurações de faca ou agressão, porém, a causa da morte só sairá depois de 30 dias no laudo pericial.

A Polícia relatou a reportagem que o sangue dentro da casa, seria de um corte antigo no calcanhar de Adilson, disse ainda, que Souza era alcoólatra e toda fez que bebia ficava alterado dentro de sua residência.

Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego já iniciaram as investigações.