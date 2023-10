No apagar das luzes, o Equador conseguiu uma importante vitória na altitude de La Paz. A equipe equatoriana superou a Bolívia por 2 a 1, nesta quinta-feira, fora de casa, com direito a um gol nos acréscimos. Kendry Páez abriu o placar no primeiro tempo, Rodrigo Ramallo empatou na reta final do jogo, e Kevin Rodríguez garantiu a vitória.

SAINDO DO ZERO

A vitória conquistada nesta quinta é a segunda do Equador nestas eliminatórias, mas deixa o time com três pontos na tabela – a equipe perdeu outros três pontos antecipadamente como punição da Fifa pelo caso Byron Castillo, ainda no ano passado. Os equatorianos ficam na sexta colocação, dentro da zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026. A Bolívia segue na lanterna, sem pontos somados.

Por ge