Epitaciolândia fica em 1° lugar no Acre em classificação do Programa Previne Brasil

Epitaciolândia é, pela segunda vez, o município do Acre com a maior classificação do Programa Previne Brasil do Ministério da Saúde. O município alcançou o Índice Sintético Final (ISF) de 92,4 no último quadrimestre de 2023, ficando à frente de Manoel Urbano e Brasiléia, respectivamente.

O Programa visa à estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária, ou seja, quanto melhor a colocação no ranking do Previne Brasil, maior serão os repasses de recursos do Governo Federal.

De acordo com material distribuído pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, entre os fatores que colocam o município no topo estão as ações voltadas à saúde preventiva com programas como o “Saúde na Comunidade” que até agora já realizou 73 edições e atingiu cerca de 60 mil procedimentos.

A elevação dos horários de atendimento em duas Unidades Básicas de saúde até as 00h, e o atendimento na farmácia municipal até meia noite também são fatores relevantes para alcançar essa nota de excelência.

O prefeito Sérgio Lopes ressaltou que para chegar a esse patamar, a prefeitura tem investido muito na construção e consolidação de uma saúde preventiva e planejada.

“Já é a segunda vez que ficamos em 1º lugar, fruto do incansável trabalho que a nossa gestão tem feito, levando diversos serviços de saúde, inclusive com especialidades como ultrassonografia e eletrocardiograma, dentre outros. Elevamos os horários de atendimento de duas UBS’s e da farmácia até meia noite, e com isso estamos garantindo a nossa população uma saúde humanizada e eficiente”, destacou o gestor.