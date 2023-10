Entregador sofre acidente de moto, após derrapar em arroz espalhado na pista

Um acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (30), na estrada da Floresta.

Segundo informações, o condutor da motocicleta identificado por Pedro Gabriel Farias do Nascimento, 19 anos, trafegava sentido bairro/ centro, na estrada da Floresta, quando derrapou em arroz que estava espalhado na estrada, após a queda , um caminhão Hyundai HR 4WD que trafegava logo atrás , atropelou, passando por cima do braço esquerdo. O motorista permaneceu no local até a chegada do policiamento de trânsito.

A viatura do suporte básico (SAMU), foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Pedro Gabriel foi entregue ao setor de traumatologia para maior avaliação com fratura no ombro esquerdo e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.