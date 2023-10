Entregador é rendido, levado pra cativeiro, julgado pelo tribunal do crime e morto a tiros na capital

Por Davi Sahid

O entregador Pedro Davi de Oliveira Melo, de 29 anos, foi executado a tiros e encontrado na manhã desta terça-feira, 10, nas proximidades de uma igreja no Ramal do Brás, no bairro Belo Jardim 2, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, na tarde de segunda-feira, 9, Pedro e outros funcionários de uma empresa de construção civil da parte alta de Rio Branco se deslocaram para fazer uma entrega de um material na casa de um cliente no bairro Belo Jardim II. Lá os trabalhadores foram abordados por membros de uma organização criminosa, armados, que os renderam e começaram a olhar os celulares das vítimas.

No celular de Pedro os faccionados encontraram evidências dele fazendo o símbolo da organização criminosa Comando Vermelho, o número 2. Pedro foi levado pelos faccionados rivais a um cativeiro e os demais funcionários da empresa foram liberados.

Pedro Davi foi julgado pelo tribunal do crime da facção e sentenciado a morte. A vítima foi levada para debaixo de uma árvore e recebeu quatro tiros, sendo três nas costas e um na cabeça. Após o homicídio os membros da organização criminosa fugiram do local.

Moradores escutaram os tiros e foram averiguar o que tinha ocorrido e encontraram Pedro morto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Pedro Davi foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).