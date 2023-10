Empresa aérea diz que avião que caiu no Acre não tinha gravador de voz, nem caixa-preta

O avião Cessna 208B Caravan, que caiu nesse domingo (29) em Rio Branco (AC), matando todos os seus 12 ocupantes, não possuía gravador de voz da cabine e nem registro de dados de voo, conhecido popularmente como caixa-preta. As informações foram confirmadas ao ac24horas pela ART Táxi Aéreo, responsável pelo voo.

O Cessna 208B, modelo variante do original 208, teve como evolução um alongamento da fuselagem e recebeu um motor mais potente. Apesar de sair da fábrica com equipamentos tecnológicos de ponta, a caixa-preta, que grava dados do comportamentos de basicamente todos os componentes do avião, não é um item obrigatório em aeronaves com menos de 10 passageiros – a aeronave tinha 9 assentos. O gravador de voz (CVR), também só é requerido para aeronaves multimotoras com motores a turbina.

Apesar de não ser item obrigatório, podem pedir a instalação do dispositivo gravador de dados, mas em análise a um incidente com a mesma aeronave que ocorreu em julho de 2008, a investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos divulgou um relatório em 2012 afirmando que o avião não possuía o dispositivo.