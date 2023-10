Em menos de 1 ano, Acre já supera total de mortes por afogamento do ano passado

Levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros a pedido do g1, aponta que este ano, entre 1º de janeiro e 15 de outubro, foram registradas 74 mortes por afogamento em todo o estado.

Reportagem assinada por Iryá Rodrigues mostra que o número de vítimas fatais por afogamento neste ano é 7,2% maior que o registrado no mesmo período de 2022, quando 69 pessoas morreram afogadas no Acre.

Os dados indicam que em menos de 10 meses as mortes por afogamento no Acre praticamente alcançaram o total dos registros no ano passado, quando 79 pessoas foram vítimas de afogamento.

Entre os casos citados pela matéria jornalística do g1, está o do adolescente Vitor Páscoa da Silva, de 12 anos, que morreu afogado enquanto nadava no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, no último dia 15 de outubro.

A mãe da vítima relatou aos bombeiros que o menino tinha acabado de almoçar quando um primo e um amigo o chamaram para tomar banho no porto. O menino foi achado com uma linha de rede de pesca enrolada em seu braço.