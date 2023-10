Em cerimônia, Acre dá início a curso de formação a 195 sargentos da Polícia Militar

Foi dado início no Auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), no Portal da Amazônia, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira, 9, a cerimônia de abertura do curso de formação de 195 cabos que devem ser promovidos à função de sargentos da Polícia Militar. O curso terá mais de 700 horas práticas e teóricas, totalizando um investimento de R$ 207 mil reais.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, enalteceu a importância da progressão na carreira militar e disse que os policiais deverão passar por uma rígida avaliação – tanto na parte física quanto prática. “Terá parte teórica, treinamento físico e operacional. Eles terão oportunidade de aprender os conhecimentos técnicos”, explicou.

Dias disse ainda que o curso deve ter duração de 4 a 6 meses, sendo realizado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Ciesp), na capital. “O curso é para prepará-los para serem sargentos, então a satisfação é grande. Os alunos são de todos os municípios acreanos”, comentou.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) fez questão de parabenizar o trabalho desempenhado pelo comandante-geral da PM, coronel Luciano Dias. “Tem feito um excelente trabalho. O objetivo com esse curso de formação é diminuir as diferenças e melhorar a vida das pessoas”, declarou, dizendo que a gestão tem dado condições de melhorias. “A segurança pública tem um papel fundamental de manter a ordem no Acre”, explicou o chefe do executivo acreano.

A vice-governadora Mailza Assis (Progressistas), marcou presença na solenidade enaltecendo a gestão pelos investimentos na segurança pública. “Isso é um investimento que o governo faz na carreira dos militares que fazem um trabalho de excelência e tão necessário ao nosso estado”, ressaltou.

O diretor de ensino da Polícia Militar, o coronel Cristian Moura Diogo, destacou que os mais de 190 alunos devem sair formados e capacitados para desempenhar as funções perante a sociedade. Além disso, o diretor de ensino contou que haverá a formação de 7 novos soldados da Polícia Militar. “Vamos fazer um bom curso de formação e entregar bons profissionais à sociedade. Aos alunos, sargentos e soldados, aproveitem a oportunidade para aprimorar os conhecimentos”, justificou.

O secretário-adjunto da segurança pública, coronel Evandro Bezerra, representando o titular da pasta, coronel José Américo Gaia, elogiou os investimentos na área da segurança. “Parabéns ao governo por executar esses cursos. Sabemos que é difícil, pois isso tem um custo e é alto. A segurança do Estado é parceira”, argumentou.