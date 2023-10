Luiz Gonzaga participa de Fórum Empresarial e apresenta resultados de audiências públicas

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou na quarta-feira (18) de reunião do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento realizado em Brasília juntamente com parlamentares membros da bancada federal do Acre.

A reunião foi iniciativa da direção do Fórum Empresarial, que tem como presidente José Adriano. O encontro teve como objetivo debater estratégias de desenvolvimento do Acre e do setor produtivo do estado.

Luiz Gonzaga, que tem como uma de suas bandeiras de mandato o investimento no setor produtivo do Acre como forma de alavancar a geração de emprego e renda no estado, defendeu ainda mais incentivos para o setor produtivo do Acre e aproveitou para apresentar resultados das audiências públicas nas cidades de Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul onde foram debatidas estratégias de desenvolvimento econômico e social do Acre.

“Quero parabenizar o presidente do Fórum, José Adriano, e o secretário de Estado, Assur, por incentivarem debates que visam melhorias para o desenvolvimento do Acre. O Acre tem um grande potencial produtivo e é bom quando vemos pessoas preocupadas com o desenvolvimentos do nosso estado. Tivemos audiâncias públicas e o que mais se pede é com relação a incentivos para a produção e regularização fundiária”, disse.

Gonzaga aproveitou a ida até Brasília para visitar senadores e deputados federais para levar até eles demandas do Acre e entregar relatórios das audiências públicas. Na terça-feira (17) e quarta-feira, o presidente da Aleac visitou os senadores Sérgio Petecão e Alan Rick e os deputados federais Gerlen Diniz, Meire Serafim, Zezinho Barbary, Roberto Duarte e Eduardo Veloso para debater melhorias para o Acre.

“Aproveitamos nossa agenda em Brasília para ir nos gabinetes do parlamentares federais para buscarmos ainda mais recursos para o setor produtivo e outras áreas para impulsionarmos ainda mais o desenvolvilmento do Acre. Entregamos aos membros da bancada relatórios das audiências que fizemos no Alto Acre e Juruá que traz demandas importantes para o fortalecimento da economia acreana”, finalizou.

Participaram da reunião do Fórum Empresarial o senador Alan Rick, deputados federais Roberto Duarte, Zezinho Barbary, Meire Serafim, Eduardo Veloso, Gerlen Diniz, Antônia Lúcia e Socorro Neri, secretários de Estado, Assurbanipal Barbary e Luiz Tchê, além de representates de federações.

Por Assessoria