Em ação do Procon, Secretaria da Mulher leva orientação e atendimentos à população

“Às vezes, não temos bem a orientação. As pessoas podem nos dar informações erradas, mas hoje não: a informação veio direto da fonte”. Essa foi a declaração da aposentada Maria Auxiliadora da Silva Lima acerca da palestra realizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) em um evento realizado nesta terça-feira, 10, pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) no Bairro Sobral.

No local, a equipe da Semulher – além da palestra – apresentou os serviços da pasta com a Unidade Móvel de Atendimento (Ônibus Lilás), com abordagens psicológicas, jurídicas e sociais. De acordo com a assessora jurídica do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Vanessa Rosella, é de suma importância que as mulheres tenham acesso à informação e que, assim, inúmeros problemas podem ser evitados.

“Muitas não sabem seus direitos ou como entrar em contato com as autoridades responsáveis, caso se vejam numa situação de violência, de perigo; portanto, estamos aqui fazendo não apenas o serviço de acolher, mas de levar conhecimento. Quando todos conhecem seus direitos, é muito mais fácil se proteger”, explicou Rosella.

De acordo com Hígia Thaise, diretora técnica do Procon/AC, foram retratadas também, durante a ação, questões relativas à violência patrimonial – o que considera uma das principais razões para que as mulheres não saiam do ciclo de relacionamento abusivo, “ainda mais quando elas dependem financeiramente do agressor. Isto impacta diretamente o mercado de consumo, onde mulheres são violentadas e têm suas liberdades financeiras roubadas”, finalizou.

A ação foi realizada na Praça da Semsur, na Estrada da Sobral, e faz parte das atividades realizadas pela pasta para levar atendimento tanto nos bairros mais afastados – na capital – quanto no interior do estado.