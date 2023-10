Elon Musk perde quase US$ 25 bilhões, mas segue como a pessoa mais rica do mundo

A fortuna do bilionário Elon Musk diminuiu cerca de US$ 24,8 bilhões (R$ 125,42 bilhões), uma queda de 9,71%, segundo o ranking de bilionários em tempo real da Forbes.

Musk continua sendo a pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada pela revista em US$ 231 bilhões (R$ 1,168 trilhão).

Na quinta-feira (19), as ações da Tesla caíram 9,3% depois que a divulgação do lucro trimestral da empresa decepcionou investidores.

Segundo a Forbes, Musk detém aproximadamente 21% da empresa, de onde vem a maior parte de sua riqueza.

A Tesla informou na quarta-feira (18) que obteve lucro líquido de US$ 1,853 bilhão (R$ 9,37 bilhões) no terceiro trimestre de 2023, o que representa uma queda de 44% ante igual período de 2022.

O resultado equivale a um ganho de US$ 0,53 (R$ 2,68) por ação diluída, abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,73 (R$ 3,69).

A receita da fabricante de veículos elétricos, entretanto, subiu 9% na comparação anual, para US$ 23,35 bilhões (R$ 118,08 bilhões) nos três meses encerrados em setembro.

A empresa aponta que a receita foi impulsionada pelo crescimento de entrega de veículos e pela redução do preço médio de venda.

A Forbes destaca, no entanto, que analistas afirmam que a maior parte da culpa pela queda das ações seria de declarações feitas por Musk durante uma teleconferência de resultados, em que lamentou que “os custos dos juros nos EUA aumentaram substancialmente” e descreveu o mercado atual como “um ambiente econômico desafiador“.