Eles acenavam e batiam na janela”, diz moradora que avistou avião, antes da queda no Acre

“Essa imagem não saiu mais da minha cabeça”. A frase é de Dalva dos Santos, dita na reportagem da jornalista Janequeli Silva, transmitida no programa Café com Notícias, da TV 5, nesta terça-feira, 31. Dalva costuma passar o final de semana com a família na propriedade rural de sua cunhada, localizada próxima ao Aeroporto Internacional de Rio Branco.

No último domingo, 29, acordou bem cedo como sempre faz. Ela estava no quintal quando avistou o avião Cessna 208B Caravan, que, segundo ela, voou bem baixo, a ponto de conseguir ver os ocupantes batendo nas janelas. “Pensei que eles [passageiros] estivessem acenando, dando ‘tchau’, e até cheguei a responder. Só que logo em seguida ocorreu a tragédia. Foi terrível”, relatou à TV5.

Dalva detalhou que viu claramente os ocupantes da aeronave acenando. “Vi pessoas acenando com as mãos pelas janelas, só que, segundos depois, descobri com a queda da aeronave que era na realidade o desespero da morte. Essa imagem não saiu mais da minha cabeça”, comentou.

A mulher disse ainda que todos na residência onde ela estava chegaram a correr risco, e que por pouco o avião não caiu no local. De acordo com ela, tão logo ouviu a explosão, correu com medo e ligou para a polícia, avisando sobre o ocorrido. Depois ligou para sua filha, relatando o acidente. “Aquela cena das pessoas batendo nas janelas, acenando como se estivessem pedindo ajuda, vai ficar marcada”, concluiu.

O avião de pequeno porte explodiu por volta de 6h30 ao cair próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, matando 12 pessoas, entre passageiros e tripulantes, incluindo uma bebê de 1 ano e 7 meses. O voo tinha como destino a cidade de Envira, no Amazonas. Nesta terça-feira, 31, o Instituto Médico Legal (IML) do Acre liberou o primeiro corpo da vítima do acidente aéreo para a família.