Eleição do Conselho Tutelar: saiba quais são os candidatos e locais de votação na capital

O processo eleitoral de escolha dos membros do Conselho Tutelar acontece neste domingo, 1, em todo o Brasil. No Acre, o Grupo de Trabalho do Ministério Público do estado irá atuar para identificar possíveis irregularidades no processo. Em todos os municípios do Acre a votação começa às 8h e termina às 17h.

Este ano, com o apoio da Justiça Eleitoral, municípios do Acre utilizarão urnas eletrônicas. Apenas 4 municípios utilizarão urna de lona.

Em Rio Branco, 88 candidatos disputam 15 vagas distribuídas nos três conselhos tutelares da capital, mas cada eleitor só pode votar em um nome. Veja a lista de candidatos aqui.



Veja locais da votação, em Rio Branco:

• Escola Menino Jesus, Av. Marechal Deodoro, 222 – Centro;

• Colégio Estadual Barão do Rio Branco, Avenida Getúlio Vargas;

• Escola Terezinha Migués, Rua Nossa Senhora da Conceição, bairro Quinze;

• Escola Berta Vieira de Andrade, Estrada do São Francisco S/N – Bairro São Francisco;

• Escola Neutel Maia, Avenida Nações Unidas – Bairro Bosque;

• Escola Municipal Chico Mendes, Rua Shalon, 468 – Santa Inês;

• Escola Leôncio de Carvalho, Ramal Benfica;

• Escola Profª Raimunda Silva Pará, Avenida Afif Arão, Setor 03 – Cidade do Povo;

• Escola Duque de Caxias, BR-364 – Belo Jardim;

• Escola Henrique Lima, Rua Luiz Miguel Pereira, 106 – Calafate;

• Escola Ismael Gomes de Carvalho, Rua Francisco Marinheiro – Bairro Tancredo Neves;

• Escola Armando Nogueira, Estrada Dias Martins – Bairro Distrito Industrial;

• Escola Serafim Silva Salgado, Rua Rio Grande do Sul – Bairro Aeroporto Velho;

• Escola Natalino da Silveira Brito, Rua Cel. Fontenele de Castro – Estação Experimental.

O que preciso levar para votar? Eleitores que estão em situação regular na Justiça Eleitoral podem votar normalmente. Para exercer esse direito, basta se apresentar com CPF, documento original com foto (físico ou eletrônico) e comprovante de residência. Jovens entre 16 e 17 anos também podem votar. Para isso, os mesmos documentos precisam ser apresentados, com o comprovante de residência associado ao nome dos pais ou responsáveis legais.

Entenda a função de um conselheiro tutelar:Os conselheiros tutelares tem o dever e atender e conselhar pais ou responsáveis por crianças e adolescentes; requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança para criança crianças e adolescentes; encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário; representar, em nome da pessoa e da família, contra violação dos direitos; representar ao MP, para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.