Dólar acima de R$ 5: por que o BC dos EUA deu ‘banho de água fria’ no mercado

O ano de 2023 também começou positivo para o Brasil. Sung, da Suno, destaca que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, surpreendeu positivamente com uma boa articulação e pautas importantes andaram no Congresso Nacional, como a aprovação do novo arcabouço fiscal e a tramitação da reforma tributária.

A visão ficou mais negativa nos últimos meses, principalmente com a preocupação com o cenário fiscal do país. Vitor Miziara destaca que a dificuldade do governo em aumentar a arrecadação federal e os crescentes gastos evidenciam o rombo das contas públicas e afastam a promessa de que o país terá déficit zero no próximo ano.

Esse risco também pesa sobre os negócios brasileiros, principalmente em um momento em que os títulos tidos como os mais seguros do mundo estão entregando bons rendimentos.