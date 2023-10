Dólar abre em alta com atenção ao conflito no Oriente Médio e posicionamento dos EUA

O dólar abriu em alta nesta quinta-feira (19), subindo 0,14%, a R$ 5,06, por volta das 9h07.

Mercados globais seguem atentos ao conflito no Oriente Médio, e principalmente com o posicionamento dos Estados Unidos em relação a Israel.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou o país aliado na região e declarou apoio. “Continuaremos apoiando Israel enquanto você trabalhar para defender seu povo”, afirmou Biden a Netanyahu.

Com isso, os títulos do Tesouro americano subiram a 4,96%, o que tira fôlego dos mercados de capitais pelo mundo todo.

Enquanto isso, os investidores aguardam o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) nesta tarde, às 13h no horário de Brasília.

O presidente deve trazer novas indicações sobre a política monetária da maior economia do mundo, enquanto a preocupação recai sobre as contas públicas do Estado.

Mercados globais

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, acompanhando o fraco desempenho de Wall Street da véspera e em meio a preocupações com o fragilizado setor imobiliário da China.

Ontem, as bolsas de Nova York sofreram perdas de cerca de 1% a 1,6%, à medida que os rendimentos dos Treasuries de mais longo prazo renovaram máximas desde 2007 em meio à perspectiva de que os juros dos EUA fiquem em níveis elevados por mais tempo.

A crise no Oriente Médio também vem comprometendo o apetite por risco no mundo.

Além disso, embora dados oficiais tenham mostrado esta semana que a China cresceu mais do que o esperado no terceiro trimestre, o combalido setor imobiliário continua limitando a recuperação da segunda maior economia do mundo.

Já as bolsas europeias operam em baixa nesta manhã, após balanços decepcionantes de grandes empresas locais, como Nestlé e Renault, em um momento de aversão a risco alimentado pela crise no Oriente Médio e incertezas sobre a trajetória dos juros.