Dino autoriza uso da Força Nacional no Rio de Janeiro e anuncia R$ 20 milhões à Bahia

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou, nesta segunda-feira (2), o envio da Força Nacional para o Rio de Janeiro, além de anunciar R$ 20 milhões para ações na Bahia, que enfrenta uma onda de violência nas últimas semanas.

Dino participou do lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas. O plano é lançado em meio à onda de violência na Bahia, que já deixou 68 mortos, e à crise na segurança pública no Rio de Janeiro. No evento, o ministro defendeu diálogo com os estados.

“Qual autoridade eu tenho de chegar lá na Bahia e dizer o que é certo? Amigos, intervenção federal é coisa séria, regida pela Constituição. Eu não posso acordar de manhã e dizer: ‘Vamos fazer intervenção federal’. Como é que eu vou fazer intervenção federal toda hora como nos cobram? Não é possível”, disse o ministro.

“O formato federativo protege a sociedade. Debate é falar, ouvir, aprender e retificar”, destacou Dino.

Participaram do lançamento do programa a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de secretários de segurança pública dos estados.

“Junto com o estado, nós enfrentamos e debelamos a crise no Rio Grande do Norte. E quero agradecer as Forças Armadas. […] Eu e minha equipe não temos a pretensão de estarmos certos o tempo todo. Por isso fazemos uma gestão participativa. Nós precisamos de vocês [secretários de segurança estaduais]”, acrescentou Dino.