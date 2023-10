Detentos aceitam marmitas no jantar e encerram greve de fome em presídio de Rio Branco

A greve de fome que era mantida por 733 detentos da penitenciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, desde a última segunda-feira, 2, foi encerrada no início da noite desta quarta-feira, 4, conforme informou o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) ao ac24horas.

Nesta noite, os detentos que estavam em greve aceitaram receber as marmitas da janta. Segundo a assessoria do Instituto, e o encerramento da greve aconteceu de forma espontânea e sem qualquer fato novo.

Os presos do bloco chamado Chapão exigiam melhorias nas condições oferecidos pelo sistema carcerário, como na alimentação oferecida pela empresa contratada; acesso aos serviços de saúde e medicamentos; entre outras. Familiares dos detentos disseram que a exigência mais urgente era a presença do diretor do IAPEN, o policial penal Alexandre Nascimento de Souza, para garantir o tratamento dos assuntos.