Desmatamento no Acre caiu 61% em comparação com o mesmo período do ano passado

A Amazônia viveu em setembro deste ano o seu sexto mês consecutivo de redução de desmatamento, segundo dados do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e do Meio Ambiente (Imazon), divulgados no último dia 20 de outubro.

Com isso, o acumulado dos primeiros nove meses de 2023 fechou com uma área de floresta derrubada quase três vezes menor do que no mesmo período de 2022, passando de 9.069 km² para 3.516 km². Essa foi a menor destruição entre janeiro e setembro dos últimos cinco anos, desde 2018.

Essa redução repercute nos números referentes ao Acre, onde entre janeiro e setembro de 2023 houve uma redução de 61% com relação ao mesmo período de 2022. No ano passado, nesse intervalo foram 760 km² de desmatamento no território acreano contra 298 km² registrados nos nove primeiros meses de 2023.

Se for considerado apenas o mês de setembro deste ano, é registrada uma redução de 59% no desmatamento com relação a setembro do ano passado – 57 km² em 2023 contra 140² em 2022. Os 57 km² de setembro deste ano, correspondem a 10% do total desmatado na Amazônia neste período, segundo o Imazon.

O total detectado pelo SAD em setembro de 2023 na Amazônia Legal foi de 546 quilômetros quadrados de desmatamento, uma redução que corresponde a 52% quando comparada a setembro de 2022, em que o desmatamento somou 1.126 quilômetros quadrados.

Ordenando pelos nove estados da Amazônia Legal, o desmatamento detectado em setembro de 2023 ocorreu no Pará (47%), Mato Grosso (14%), Amazonas (13%), Acre (10%), Rondônia (5%), Maranhão (4%), Roraima (4%), Amapá (2%) e Tocantins (1%).