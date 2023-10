Deolane Bezerra doa R$ 50 mil a Marcos Oliveira, o Beiçola, após pedido de ajuda

Em outro momento, a influenciadora demonstrou emoção com a história de Marcos Oliveira.

“Sentir vontade de comer e não poder deve ser muito ruim e foi por isso que eu vim até você. Eu sei que é uma quantia legal, mas sei que tem muitas coisas pendentes para pagar e a gente vai conseguir mais um pouquinho”, falou Deolane Bezerra.

“Eu quero sempre falar com você. Você é o meu anjo da guarda”, respondeu o ator.

Além dos vídeos, Deolane postou em sua rede social os registros do encontro com o eterno Beiçola.

“A vida me presenteou mais uma vez com um amigo”, escreveu. Nos comentários, Marcos Oliveira agradeceu a influenciadora por toda a ajuda e revelou ter muitas dívidas.

“Você transformou a minha vida só com essa visita. É o afeto. Essa semana que passou eu pensei que minha vida tinha acabado, que eu teria que dar minhas cachorras que são o único bem que me restaram nessa existência”, desabafou o ator.

“Nem para o retiro dos artistas eu poderia ir por não ter mais aposentadoria devido ao golpista. Ele me deixou muitas dívidas e marcas na minha autoestima que você com seu sorriso e carinho ajudaram a levantar. Eu quero trabalhar gente! Eu preciso fazer arte, atuar, cantar e viver como qualquer ser humano. Não me condenem mais por querer ter um motivo pra viver. Começo a semana sentindo de novo a vontade de viver”, comentou Marcos Oliveira.

Quem é Deolane Bezerra?

Formada em direito, a influenciadora digital ficou famosa na internet após ficar viúva do funkeiro MC Kevin, em 2021. Ela estava hospedada no mesmo hotel onde o cantor caiu da sacada, no Rio de Janeiro.

Em 2022, Deolane Bezerra entrou no reality show “A Fazenda 14”, da TV Record. Após se envolver em vários conflitos durante sua permanência no programa, ela desistiu do confinamento ao saber que sua mãe estava hospitalizada.

Nas redes sociais, a influenciadora ostenta uma rotina luxuosa, com roupas e acessórios de grife, dentro de sua mansão.