De mecânico a operador de caixa, Sine oferta 56 vagas de emprego nesta quinta-feira

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) divulgou 56 vagas de emprego para diversas áreas nesta quinta-feira, 19 em Rio Branco, com vagas para candidatos com nível fundamental, médio e pessoas com deficiência.

O órgão destaca que para se candidatar às vagas, que podem ser rotativas, os candidatos devem ter um cadastro no Sine. Para fazer, é preciso levar Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e escolaridade, RG/CPF e título de eleitor para realizar o cadastro.

O atendimento ocorre por telefone, onde o Sine fornece mais informações sobre as oportunidades divulgadas. Para conferir se as vagas ainda estão disponíveis, basta entrar em contato através dos telefones 0800 647 8182 ou (68) 3224-5094.