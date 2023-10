De 15 espadas roubadas em Loja Maçônica, 8 já foram recuperadas pela polícia em Cruzeiro do Sul

Bandidos que atuam na região central de Cruzeiro do Sul levaram de uma Loja Maçônica, no final de semana, 15 espadas, uma bíblia de mais de 50 anos, bebedouro e todos os fios elétricos. Oito espadas já foram recuperadas pela Polícia Militar, mas as demais, incluindo as duas mais valiosas, seguem desaparecidas.

Uma das espadas é denominada flamígera – Flamejante, com a lâmina no formato das chamas do fogo, que é usada pelo Mestre.

Segundo o maçom Deusdete Oliveira Souza, as espadas são usadas em uma ritualística específica. Outras são de iniciação e elevação. Duas delas são mais valiosas, bem como os estojos em que estavam.

“O prejuízo estimado é de cerca de R$ 8 mil. Além das espadas, roubaram uma bíblia que estava na maçonaria há 50 anos. Levaram também toda a fiação da parte elétrica”, cita Deusdeth.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O delegado Lindomar Ventura diz que duas pessoas são suspeitas e busca elementos de prova para a prisão. “Não são de facção, mas sim usuários de drogas que vivem na região central de Cruzeiro do Sul”, pontua.

Espada do Mestre

A Espada Flamigera – conhecida por espada Flamejante, é assim denominada por apresentar a lâmina ondulante, imagem das labaredas de fogo. Representa a autoridade moral. É usada pelo Venerável Mestre como símbolo do poder criador do Grande Arquiteto do Universo G.A.D.U. Tem o sentido de transmissão desse mistério do poder divino necessário para a formação de um aprendiz.