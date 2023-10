Cruzeiro e Grêmio fazem final inédita da Copa do Brasil Sub-20 no estádio Mineirão

O campeão da Copa do Brasil Sub-20 será conhecido neste domingo (14), quando Cruzeiro e Grêmio se enfrentam, às 11h (de Brasília), em final única, no Mineirão. Uma vitória simples garantirá o título ao vencedor. Caso o jogo termine empatado no tempo normal, o troféu será decidido nos pênaltis.

O Cruzeiro chegou à final após eliminar o Ceilândia, América, Sampaio Corrêa e Fluminense. Já o Grêmio deixou pelo caminho o Internacional, o Athletico-PR, Remo e o Bahia.

Apesar de serem os maiores campeões da Copa do Brasil com os times principais, Cruzeiro (hexacampeão) e Grêmio (pentacampeão), jamais ergueram o troféu em suas respectivas bases.

A partida única será disputada no Mineirão, já que o Cruzeiro tem a melhor campanha. Mais de dez mil torcedores já compraram ingressos para a partida deste domingo.

“Sabemos da qualidade, da competência e do mérito do Grêmio por ter chegado até esta final, o que vai nos exigir ao máximo. Vamos precisar trabalhar muito, ter uma leitura do jogo, competir muito e ter coragem para fazer o futebol que nos trouxe até aqui. Então, é dessa forma que encaramos essa final, com todo respeito ao adversário, mas ao mesmo tempo nos enchendo de coragem para enfrentar esse desafio e apresentar um desempenho que possa nos trazer os resultados esperados”, disse o técnico Fernando Seabra, comandante do time sub-20 celeste.

Decisão atrás de decisão

O Cruzeiro entra em campo para enfrentar o Grêmio na final da Copa do Brasil apenas dois dias após conquistar o Campeonato Mineiro Sub-20.

A equipe celeste venceu o Coimbra por 1 a 0 no tempo normal na última quinta-feira (12). Como havia perdido a partida de ida por 2 a 1, definiu o título nos pênaltis com vitória por 4 a 1.

A final

Apesar de nunca ter sido campeão da Copa do Brasil Sub-20, o Cruzeiro disputará a sua segunda final. Em 2019, o time celeste perdeu a decisão para o Palmeiras, nos pênaltis, em Belo Horizonte.

Após vitória dos paulistas no jogo de ida, por 2 a 1, os mineiros deram o troco por 4 a 3 na volta. Contudo, nas penalidades máximas, brilhou a estrela do goleiro Gomes, do Palmeiras, e o Verdão levou a melhor, por 4 a 1.

Por outro lado, o Grêmio já registra a melhor campanha da sua história na Copa do Brasil Sub-20. O Tricolor Gaúcho sequer havia sido finalista em outra ocasião.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Grêmio

Motivo: Final da Copa do Brasil Sub-20

Data e Horário: 15 de outubro de 2023, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Pedro Amorim de Freitas (ES) e Adilson Gomes de Freitas (ES)