Crise financeira do Rio Branco FC afeta divisões de base e sub-15 é goleado

Sem o suporte financeiro do aluguel de 12 lojas do Estádio José de Melo, o clube que já foi grande campão da Região Norte dá indícios de que não conseguirá resistir por muito tempo. O acúmulo de dívidas atingiu em cheio as equipes de base do Rio Branco Football Club.

Um dos resultados registrados na última quinta-feira (5) mostra a situação real das divisões de base pelo Campeonato Acreano de Futebol Sub-15, onde o Rio Branco foi goleado pelo Santa Cruz por 14 x 0.

Nos últimos trinta anos, o Rio Branco FC ficou conhecido por dar atenção especial às divisões de base e sempre esteve na linha de frente ganhando títulos e revelando centenas de bons jogadores.

No entanto, o clube que costumava oferecer as melhores condições para que um atleta iniciasse no futebol não tem podido lidar com o básico, praticamente.

Hoje o Departamento de Futebol de Base, que era bem estruturado, praticamente não existe.

O time com uma história de glória tem sofrido inúmeras dificuldades, conforme relatou o presidente, Neto Alencar, ao ac24horas. O estrelão teve penhorado o aluguel de 12 das 14 lojas de sua propriedade.

