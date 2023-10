Bandidos são presos com arma, munições e drogas no Taquari

Por Davi Sahid

Uma a ação dos Policiais Militares da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisões de Felipe Nogueira da Silva, 24 anos, Alessandro da Silva Almeida, 28, José Ribamar Rodrigues Soares Júnior, 31, Marcelino Ferreira da Silva, 30, e Israel Brasiliano da Luz, 26, no final da tarde desta segunda-feira, 30, pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e receptação. Prisões ocorreram na Rua Baguari, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição Policial estava realizando um patrulhamento de rotina no bairro Taquari, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita em via pública.

Durante a abordagem, Israel Brasiliano, que estava utilizando uma tornozeleira eletrônica, demonstrou nervosismo fora do comum. Na revista pessoal, foi encontrado uma munição no seu bolso. Em uma rápida conversa, Israel decidiu cooperar com as autoridades e indicou a localização de uma arma de fogo e mais munições.

A equipe policial se dirigiu a uma residência na Rua Baguari, onde encontraram Felipe, que também estava utilizando uma tornozeleira eletrônica, portando um revólver calibre 38 e várias munições de calibre 38 e .40. Na mesma casa, foram localizadas quatro pessoas com materiais para embalar drogas, pequenas porções de cocaína e uma algema que pertencia ao Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN/AC).

Diante dos fatos foi dada voz de prisão prisão e os cinco criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os os devidos procedimentos.