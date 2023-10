Criança de 11 anos é ferida com tiro no abdômen em via pública no Belo Jardim

Por Davi Sahid

Uma criança de 11 anos, foi ferida com um tiro em via pública na noite desta sexta-feira, 13, na rua 13 de Maio no bairro Belo Jardim no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a criança estava caminhando na rua, quando um criminoso se aproximou em uma bicicleta e em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu a vítima no abdômen. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

Populares que que passavam na rua encontraram a criança sangrando e acionaram a ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado. A criança foi estabilizada e encaminhada ao Pronto-Scorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoal (DHPP).