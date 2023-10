Cover de Bon Jovi consagrado na MTV se apresenta em Rio Branco

O cantor Fefe Oliveira, consagrado por apresentações na Máquina da Fama, MTV, Record e Band, fará um show cover do Bon Jovi neste final de semana, em dois bares da capital acreana.

Neste sábado, 6, a apresentação acontece na A Confraria, no Parque da Maternidade, 46. No domingo, 7, Fefe Oliveira se apresenta no Garage Motorcycle Club, localizado na Tv. Thaumaturgo de Azevedo, 70, bairro Ipase.

Valores de ingresso:

No A Confraria Gastrobar: Ingressos individuais foram anunciados a R$ 70, e mesa a R$ 240.

No Garage: Todos pagam meia. Até sexta-feira, R$ 50. Na portaria do evento, R$ 70.

Telefone para contato para compra de ingressos: 68 99973-5138.