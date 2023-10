Correios realizam leilão de motocicletas e veículos no Acre; saiba como participar

Neste mês de outubro, os Correios vão realizar leilão eletrônico para a venda de 69 veículos e motocicletas que foram utilizados pela empresa em atividades operacionais no estado do Acre. O leilão acontece na modalidade pregão eletrônico. A iniciativa segue a política de renovação de frota da estatal.

O período de acolhimento de propostas está aberto e segue até às 9h do dia 31 de outubro de 2023. Podem participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendam às condições expressas no edital.

O documento com as regras do certame está disponível para consulta no endereço http://www.licitacoes-e.com.br. A busca deve ser feita mediante inserção do número da licitação (1018683).

Antes da data do leilão, os interessados podem conhecer as condições dos automóveis nas unidades dos Correios em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As visitas devem ocorrer em dias úteis, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30 (horário do Acre), mediante agendamento prévio pelo telefone (68) 3303-8943 ou pelo e-mail [email protected].