Corpo de homem em decomposição é encontrado em ramal de Rio Branco

Por Davi Sahid

Um homem cuja a identidade ainda é desconhecida foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 10, no km 6 do Ramal Aquiles Peret, que tem acesso pelo Ramal do Romão, na Vila Custódio Freire, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o corpo foi encontrado por um morador que estava passando de cavalo no ramal.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística, que inicialmente averiguou que o cadáver já estava em decomposição e não havia marca de tiros ou perfurações de faca.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A causa da morte só será confirmada após 30 dias, no laudo cadavérico.

Agentes de Polícia da Equipe de Pronto Emprego (EPE) estiveram no local e iniciaram a investigações.