Coritiba vira e impõe primeira derrota do Galo na Arena MRV

Neste domingo (8/10), Atlético-MG e Coritiba se enfrentaram na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. De virada, o time paranaense bateu o Galo em casa, marcando a primeira derrota alvinegra em seu novo estádio. Hulk abriu o placar, mas Bianqui e Slimani marcaram para fazer 2 a 1 para o Coxa.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 20 pontos conquistados e deixou a lanterna da competição. O Atlético, por sua vez, estacionou nos 40 pontos e se manteve em nono lugar.

O JOGO!

O primeiro tempo foi ruim, com muitos erros de construção ofensiva e dificuldade de chegar ao ataque. Evidenciando isso, o Atlético pouco criou e finalizou apenas uma vez no alvo na primeira etapa, enquanto o Coritiba duas vezes. No entanto, ambas sem perigo aos goleiros.

Além dos erros de passes, o jogo ficou muito parado por faltas. Na segunda etapa, o clube mineiro voltou mais ativo ofensivamente e, pressionado pela torcida, se manteve mais presente no campo de ataque. O Coritiba também tentava pressionar usando os contra-ataques.

Em velocidade pelos lados, o Atlético abriu o placar com sua grande estrela. Mariano recebeu lançamento e encontrou Hulk livre para fazer o seu primeiro gol na Arena MRV.

O Coritiba não se abateu e continuou com sua proposta de jogo. Bianqui encontrou lindo chute de fora e empatou o jogo, dando merecimento ao placar da partida.

O nervosismo tomou conta dos mandantes. Até então 100% dentro de casa, o Atlético se via em situação incômoda na Arena e se mandou ao ataque. Por consequência, gerou espaços. E o Coritiba foi certeiro nos buracos deixados.

Jamerson disparou em velocidade e encontrou Slimani sozinho dentro da área. O argelino escorou de peixinho e virou o jogo, já no fim da partida.

Os dois clubes ficarão um período sem entrar em campo, em virtude da Data Fifa. O Atlético, por exemplo, voltará a atuar apenas na quinta-feira (19/10), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Coritiba, por sua vez, receberá o Cuiabá no Couto Pereira, na quarta-feira (18/10).