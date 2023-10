Copa do Mundo de 2034 será na Arábia Saudita, anuncia presidente da Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou nesta terça-feira (31) que a Copa do Mundo de 2034 será na Arábia Saudita. O país do Oriente Médio já surgia como favorito após a desistência da Austrália.

Esta será a segunda Copa do Mundo no Oriente Médio na história, depois da realização do torneio no Catar em 2022, quando a Argentina se sagrou campeã.

“O futebol une o mundo como nenhum outro esporte. A Copa do Mundo é a vitrine perfeita para uma mensagem de unidade e inclusão. Culturas diferentes podem conviver juntas ” – Gianni Infantino, presidente da Fifa

Onde serão as próximas Copas do Mundo

Copa do Mundo 2026: Estados Unidos, México e Canadá

Copa do Mundo 2030: Espanha, Portugal e Marrocos (com três jogos comemorativos em Argentina, Uruguai e Paraguai)

Copa do Mundo 2034: Arábia Saudita

Três Copas, cinco continentes

Infantino exaltou a pluralidade de regiões e continentes que vão receber a Copa do Mundo nos próximos anos:

“Três edições, cinco continente e dez países envolvidos na organização de partidas do torneio. Isso é tornar o futebol verdadeiramente global!”.

O dirigente suíço ainda comentou o processo seletivo da Fifa.

“Os processos de candidaturas foram aprovados por consenso através do Conselho da Fifa — onde todas as seis confederações estão representadas — após diálogos construtivos e amplas consultas. Agradeço a todos que participaram desta troca positiva ” – Gianni Infantino, presidente da Fifa