Conta de luz de outubro segue sem cobrança extra no Acre

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou na última semana que será verde a bandeira tarifária que vai vigorar no mês de outubro, sem custos extras nas contas de energia elétrica. Assim, os consumidores residentes no Acre seguem pagando um pouco menos na fatura, apesar do calor ter elevado os valores finais.

As condições favoráveis de geração hidrelétrica têm mantido a sinalização verde desde abril de 2022.

Ao comemorar a continuidade da bandeira verde, o diretor-geral da Agência, Sandoval Feitosa, explicou que o cenário é beneficiado pelos custos menores de geração. “A energia gerada está mais barata. Tem chovido mais nos reservatórios, e aí podemos contar com as hidrelétricas, que possuem um custo de geração mais baixo do que outras fontes. Isso sem falar do avanço das usinas eólicas e solares, sobretudo no Nordeste do País”.

A Aneel atualiza constantemente suas projeções de acionamento das bandeiras tarifárias e, com os dados até aqui apurados, há expectativa de acionamento da bandeira verde até o final do ano.

A bandeira verde é válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), malha de linhas de transmissão de energia elétrica que conecta as usinas aos consumidores.