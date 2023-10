Consumo de energia aumenta no Acre por causa da onda de calor

A nova onda de calor que atingiu o Acre no último mês provocou um aumento de 16% no consumo de energia, se comparado ao mesmo período do ano passado. Para amenizar o calor, equipamentos como ventilador, ar-condicionado, além de freezers e geladeira são mais utilizados pelos acreanos.

É importante destacar um detalhe que muitas pessoas desconhecem sobre o uso desses equipamentos em dias mais quentes: devido às altas temperaturas, eles exigem um esforço adicional para manter o mesmo desempenho observado em dias mais amenos.

No geral, a variação de consumo ocorre devido ao calor que Acre sempre enfrenta nessa época do ano. Em períodos de temperaturas amenas, um ar-condicionado, por exemplo, faz uma “força” para diminuir de 35 graus para 23 graus.

Se a temperatura ambiente for superior, como os recorrentes picos de até 40 graus registrados no estado, o equipamento terá que trabalhar com uma “força maior” para diminuir de 40 graus para 23 graus. O mesmo ocorre com outros eletrodomésticos, como geladeira, freezer, ou qualquer outro equipamento que afeta na refrigeração de casa.

Nesse sentido, o recomendável é que o consumidor fique alerta e adote o consumo consciente para evitar um impacto forte na conta do fim do mês. Evitar muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo, aparelhos na tomada em standby, desligar o chuveiro elétrico ou até diminuir o consumo em uma ou duas horas, podem ser medidas para ajudar na economia de energia.

O que fazer para suavizar o custo na conta de energia?

Veja algumas dicas da Energisa:

Ar-condicionado

● Não deixe portas e janelas abertas com o equipamento ligado.

● Mantenha os filtros limpos.

● Coloque cortinas nas janelas que recebem sol direto.

● Se possível, priorize a posição de 23ºC.

Ventilador

● Deixe ligado apenas quando alguém estiver usando. Deixar o ventilador ligado com antecedência para tentar refrescar um ambiente, não funciona, ele apenas desperdiça energia.

Geladeira

● Evite deixar a porta aberta.

● Regule a temperatura interna de acordo com o manual de instruções.

● Não coloque alimentos quentes dentro do equipamento.

● Deixe espaço para ventilação na parte de trás da geladeira.

● Não forre as prateleiras.

● Descongele a geladeira e verifique as borrachas de vedação regularmente.

Instale longe de locais ou equipamentos de aquecimento, como forno elétrico, fogão, churrasqueira e micro-ondas, e preferencialmente em um lugar que não pegue sol.