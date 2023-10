Conheça o F-35, avião de combate que os Estados Unidos vão enviar a Israel

O Lockheed Martin F-35 Lightning II, popularmente conhecido como F-35, é um caça multifunção supersônico furtivo desenvolvido pela empresa Lockheed Martin em programa com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

São caças F-35 que estão entre os equipamentos de guerra a ser enviados pelos EUA a Israel.

O custo total do desenvolvimento da aeronave alcançou a marca de US$ 250 bilhões (cerca de R$ 1,25 bilhão) entre 2002 e 2006. O valor de uma única unidade é de aproximadamente US$ 80 milhões (R$ 400 milhões).

Apoio

Após os ataques do grupo terrorista Hamas em Israel, um grupo de ataque de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos está a caminho do leste do Mar Mediterrâneo, de acordo com o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

O país também está tomando medidas para reforçar a presença de caças na região, incluindo os esquadrões de aeronaves dos modelos F-35, F-15, F-16 e A-10.

O avião de guerra, no entanto, foi utilizado pela primeira vez em uma missão de combate apenas em 2018.

“Nós atacamos duas vezes no Oriente Médio usando o F-35, somos os primeiros no mundo a fazer isso”, afirmou, em 2018, o chefe da força aérea israelense à época, Amikam Norkin.

Logo após Israel, em setembro de 2018, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos atacaram alvos do Talibã no Afeganistão. Essa primeira vez que os Estados Unidos utilizou um F-35 em combate.

Armas do F-35

O objetivo principal do F-35 é realizar operações em território hostil e isso requer que o avião sobreviva a qualquer míssil que possa estar vindo em sua direção.

Para isso, é necessário furtividade, e o F-35 carrega suas armas internamente para manter essa vantagem.

O F-35 é equipado com os mísseis de médio alcance, com capacidade de disparar além do alcance visual. Com esse armamento, o piloto é capaz de operar em qualquer tipo de condição climática, tanto em operações diurnas quanto noturnas.

O míssil tem um radar semiativo que permite que os pilotos enxerguem aeronaves inimigas a distâncias extremas e se afastem antes de serem ameaçados. Isso, somado aos recursos furtivos do avião e ao conjunto de sensores avançados, significa que o F-35 pode abater aeronaves inimigas sem nunca ser detectado.